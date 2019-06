PRIMAVERA - Lazio, un futuro incerto: 6 fuoriquota rischiano ma la Lega può aiutare

LAZIO - Un futuro da scrivere, una squadra da costruire, una guida tecnica ancora da scegliere (Bonacina è in dubbio e il suo contratto scade il 30 giugno). La Lazio Primavera é un cantiere aperto: dopo la promozione ottenuta quest'anno nella massima serie, saranno diversi gli innesti e i cambi. Da capire anche quale sarà il futuro dei fuori quota. I classe '99 Jorge Silva, Baxevanos e Mohamed lasceranno. Sono 6 invece i 2000 in discussione: Alia, Kalaj, Zitelli, Bianchi, Falbo e Capanni. Una mano potrebbe arrivare dal Consiglio Federale che nel nuovo regolamento dovrebbe inserire una nuova norma sui fuoriquota. Ben 5 e non più 3 contemporaneamente in campo o in panchina. Nel caso fosse approvata tutti e sei potrebbero restare in caso contrario bisognerà fare delle scelte.

