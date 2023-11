Lazio | Lotito e Fabiani al lavoro: si studiano nuove ali da acquistare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Pedro è ancora un'incognita. Le voci relative a suo ritorno in patria non accennano a spegnersi. Lotito e Fabiani, nel frattempo, hanno il compito di prevedere il futuro, di individuare i profili adatti per rinforzare l’attacco tenendo in conto che Pedro a fine anno potrebbe rinunciare al rinnovo automatico. Ma in realtà ci pensano da tempo. A onor del vero, già nel giorno di chiusura del mercato estivo il presidente aveva tentato di acquistare un'ala in più. Si pensò a Greenwood dello United, spuntò il baby Oscar Bobb del City.

Tra i nomi per il futuro - per adesso si tratta solamente di indiscrezioni, c'è Savinho del Girona. Attaccante brasiliano, legato ai club del City Group, vive la stessa storia che ha caratterizzato la carriera di Castellanos prima della chiamata della Lazio. Ha 19 anni, ad agosto ha sfidato la Lazio in amichevole, impressionando Sarri. Ora, riporta Corriere dello Sport, è ancora più quotato di prima, il rischio è che da qui a giugno il suo costo superi i 20 milioni. Ci sono voci che parlano anche dell'interesse da parte del Barcellona.

Dal Brasile, poi, è spuntato il numero di Artur del Palmeiras: 25 anni, cinque gol in campionato, cinque in Libertadores e una valutazione di 10 milioni. A loro, infine, si aggiunge Gnonto, un'occasione a gennaio nel caso in cui il Leeds decidesse si prestarlo per farlo giocare. L'azzurro vuole tornare in Italia, gli inglesi lo valutano per giugno 20 milioni.

TORNA ALLA HOMEPAGE