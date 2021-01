Lazio, Lotito fissa il prezzo di Caicedo. E il ballottaggio con Muriqi...

Joaquin Correa non ci sarà contro il Genoa. El Tucu, ai box a causa di un’elongazione al soleo del polpaccio, proverà a recuperare per metà gennaio e spera di tornare a disposizione di Inzaghi prima del derby in programma il 15. È aperto il ballottaggio tra Caicedo e Muriqi per sostituire l'argentino a Marassi e nelle prossime gare, con il Panterone che sembra leggermente in vantaggio. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, in ballo c'è una maglia da titolare al fianco dell'inamovibile Ciro Immobile. Lo stop di Correa rappresenta un'ottima chance per i due attaccanti che vorranno ritagliarsi un po' di spazio in più per il finale di stagione. Il kosovaro ex Fenerbahce sin qui ha deluso, ma la società punta forte su di lui e vuole concedergli un'altra possibilità. Per Caicedo invece il discorso è completamente diverso. Nonostante il forte interesse della Fiorentina, la Lazio non vuole privarsi del suo numero 20 che nel corso degli anni ha già dimostrato il suo vero valore e adesso può essere più utile che mai. Lotito lo valuta 10 milioni, difficile pensarlo lontano da Roma adesso. Caicedo sfida Muriqi dunque, il duello fra giganti per un posto dal primo minuto contro il Genoa.

