Lazio, Lotito non molla il Flaminio: ecco il progetto e le prossime mosse

RASSEGNA STAMPA - La voglia di regalare alla Lazio e ai tifosi una “casa” sta spingendo Claudio Lotito a non demordere e a impegnarsi ancor di più sul progetto riguardante il Flaminio. Idea seguita da tempo, ma finora nessuna svolta concreta che però potrebbe arrivare entro fine mese. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, con cautela e ambizione il patron biancoceleste si sta muovendo per cercare di realizzare il suo sogno, ma anche quello del popolo laziale. Il progetto di ristrutturazione dello Stadio Flaminio c’è e la consegna ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine di novembre. L’idea è quella di creare un impianto polifunzionale, che non comprenda solo lo stadio ma anche le zone contigue come il parcheggio in cui si svolge solitamente il mercato, quello di piazza Ankara. Le richieste però, non sono finite qui. Il presidente intende fare le cose a modo, con l’obiettivo di puntare sempre al meglio e per questo ha avanzato la richiesta che estende la capienza degli spettatori a 45.000. Rifiutando di fatto la proposta fatta indirettamente nei colloqui informali, in cui il Comune di Roma si impegnava a trovare le condizioni per far si che la struttura potesse accogliere circa 38.000 spettatori.

