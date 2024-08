Lazio, Lotito spiega la sua prossima mossa di mercato: ecco cosa ha detto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Priorità alle uscite, ma il mercato in entrata resta vivo. La Lazio è ancora a caccia di un colpo in avanti. In lizza ci sono tanti nomi: da James Rodriguez a Laurienté, fino ai ben più giovani Fernandez-Pardo e Jobe Bellingham. La ricerca continua nella speranza di trovare quanto prima un'occasione da regalare al nuovo tecnico Marco Baroni.

A riguardo ne ha parlato proprio il presidente Lotito, che si è espresso sulle prossime mosse della società. Come riportato da l'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il patron avrebbe spiegato: "Prenderò un classe 2005 forte". Il cerchio si restringe, quindi. Rientra in corsa anche Vitor Roque del Barcellona, accostato qualche settimana fa come 'sostituto' di Greenwood.

Pubblicato il 31/07