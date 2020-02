Lazio, Luis Alberto cerca un'altra magia: l'Inter è l'unica big impunita

E' il miglior assist-man della Serie A, il secondo giocatore (dopo Brozovic) per palloni giocati, il 10 travestito da mezzala. Si chiama Luis Alberto, meglio conosciuto come il Mago: quest'anno è lui il faro della Lazio, il calciatore che illumina le giocate biancocelesti e che emoziona gli spettatori. Il fantasista spagnolo - come riporta la rassegna di radiosei - non ha mai avuto una continuità del genere nella sua carriera, Ciro Immobile sta sfondando ogni record anche grazie a lui, che adesso cerca un gol che gli manca nello score personale: quello all'Inter. La squadra nerazzurra è l'unica big che gli manca, ha segnato contro Milan, Juve e Roma, ma all'Inter mai. Nelle ultime due settimane ci è andato più volte vicino alla rete, ma domani l'obiettivo unico sarà centrarla.

