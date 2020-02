Lazio - Inter, Olimpico show: 57mila tifosi già col biglietto in tasca

Numeri da capogiro: 57mila spettatori hanno già il posto assicurato allo stadio Olimpico in vista di Lazio - Inter. Di questi, 45mila sono laziali, i restanti 12mila interisti. Ai 21.600 abbonati, sono stati aggiunti circa 35mila tagliandi venduti in questi giorni, per un Olimpico che sarà pieno fino all'orlo: la soglia dei 60mila potrà essere superata nelle prossime ore. D'altronde alla bellezza del match si aggiunge il fascino della sfida scudetto. Rimangono solo i biglietti in Tribuna Monte Mario, mentre in tutti gli altri settori sono andati a ruba, compresi quelli in Tribuna tevere e in Curva Sud (dove saranno presenti sia i tifosi biancocelesti che quelli nerazzurri).

