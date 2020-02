Lazio, Luis Alberto e quelle giocate da Fifa studiate alla Playstation

Luis Alberto è l'arma in più della Lazio di Simone Inzaghi. Non solo per gli undici assist calibrati per i compagni, ma anche per le prestazioni da applausi e per il carattere con cui ha trascinato i compagni. Basta pensare che per ben 9 volte in questa stagione sia risultato il vostro migliore in campo nei sondaggi post partita del nostro sito. Numeri da fantascienza per lui come le giocate che fanno spesso gridare wow all'intero stadio. Il lancio per Milinkovic contro la Juventus e la giocata contro il Parma con cui ha superato Hernani, Iacoponi e Darmian sono solo alcune delle sue magie stagionali. La novità è che alcuni colpi dello spagnolo arrivano direttamente dalla tv, più precisamente dalla Playstation. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il numero dieci biancoceleste è un amante dei videogiochi e spesso nel tempo libero si concede un po' di consolle per giocare al suo gioco preferito: Fifa. Proprio nel virtuale avrebbe studiato alcuni dei colpi che poi gli sono riusciti anche sul campo. Questa sembrerebbe essere una delle componenti che gli hanno fatto fare il definitivo salto di qualità. Un approccio più maturo, ma soprattutto il guardare da fuori in maniera interattiva il campo. I risultati sono esaltanti e Luis Alberto, insieme ai compagni, ora sogna di vincere lo Scudetto. Qualcuno dice che a Fifa lo ha già vinto e adesso spera di passare dai videogame alla realtà.

LAZIO, PATRIC E LUIS ALBERTO PARLA L'EX TECNICO

LAZIO, ACERBI IN PAIDEIA PER ACCERTAMENTI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE