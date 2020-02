Patric e Luis Alberto, parla l'ex tecnico: "Lazio? La squadra giusta per loro"

Una Lazio fantastica sta volando sulle ali dell'entusiasmo. Venti risultati utili consecutivi l'hanno portata al secondo posto in classifica a una sola lunghezza dalla Juventus. La rincorsa, poi, sembra non essere ancora finita e nelle tredici giornate finali può accadere di tutto. Tra i giocatori che si sono messi più in luce ci sono sicuramente Luis Alberto e Patric. I due spagnoli stanno giocando la loro migliore stagione con la maglia biancoceleste. Il centrocampista ha un rendimento stellare, mentre il difensore da alternativa ha scalato la concorrenza per diventare un titolare a tutti gli effetti. Eusebio Sacristán Mena, ex tecnico del Barcellona B, ha raccontato di come la squadra di Inzaghi e la Serie A siano il posto giusto per entrambi e di come la loro idea di gioco, fatta di possesso palla e dominio della partita, sia simile a quella blaugrana.

PATRIC - Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, su Patric è stato fatto il lavoro maggiore nelle giovanili del club catalano. Il giocatore è stato trasformato da centrocampista in terzino destro per la sua energia e vitalità. Le sue caratteristiche lo portavano a spingere e sulla fascia venivano esaltate le sue caratteristiche. Nel 2015, però, la folta concorrenza sulla destra lo portavano a sposare una nuova avventura e a scegliere la Lazio. Le sue qualità tecniche e fisiche si adattano bene al calcio italiano, ma il punto di svolta è Inzaghi che lo trasforma in centrale di destra di una difesa a tre. Sacristán Mena ha spiegato che grazie alla copertura dei compagni di reparto le sue qualità siano state evidenziate, ma che la fase di crescita non è finita qui. Spiega: «Per il suo entusiasmo e la sua effervescenza, a volte è troppo impulsivo. Questo può rivelarsi un limite a volte, ma che andrà via via attenuandosi con la maturità e la serenità che sta acquisendo attraverso l'esperienza».

LUIS ALBERTO - Più breve l'esperienza con Luis Alberto allenato per solo un anno in cui però il Mago segnò 11 gol e fornì 18 assist. Il Mago viene definito un talento cristallino con gran tecnica, visione di gioco, capacità sia di servire passaggi fantastici che di segnare. Il Barcellona decise, però, di non riscattare il giocatore dal Siviglia che chiedeva 8 milioni vista la concorrenza di Messi. Luis Alberto volò al Liverpool dove non riuscì a ripetersi e il resto è storia con l'intuizione di Tare e lo sbarco alla Lazio. Il tecnico spiega come in biancoceleste abbia trovato il posto ideale per lui. La libertà concessagli in campo da Inzaghi gli permette di esprimersi al massimo. Sacristán Mena conclude con parole di elogio: «Con quella maglia è diventato uno dei numeri dieci migliori in Europa. In questo momento non penso ci sia un posto più adatto per lui rispetto alla Lazio».

