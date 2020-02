Lazio, si complica la situazione Lulic: va all'estero per curarsi

Fatal Verona per Senad Lulic, che non vede il campo dallo scorso 5 febbraio all'Olimpico contro l'Hellas. Il gonfiore alla caviglia e il successivo intervento in artroscopia per debellare un'infezione avevano inizialmente stimato i tempi di recupero in venti o quaranta giorni, ma sono già trascorse due settimane e del bosniaco a Formello non c'è traccia. La situazione per Senad si complica radicalmente, non c'è più un rientro ipotetico, l'esterno è volato all'estero per farsi curare da uno specialista, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Spesso i giocatori bianconcelesti, in sintonia col club e staff medico, si affidano a medici di fiducia fuori confine. Era abitudine di Klose, col professor Muller Wohlfhart, indiziato numero uno anche in questa situazione considerando che ha spesso seguito il bosniaco in passato. Di certo la situazione non lascia più tranquilli, con Inzaghi che dovrà chiamare agli straordinari i suoi esterni, in attesa del rientro definitivo del suo capitano.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

PAIDEIA - LAZIO, CONTROLLI PER CAICEDO

TORNA ALLA HOMEPAGE