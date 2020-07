Lazio, Luis Alberto punta il Milan: contro i rossoneri il suo primo gol all'Olimpico

Questa sera la Lazio è chiamata alla difficile sfida di campionato contro il Milan. La squadra di Inzaghi viene da due vittorie consecutive anche se questa sera dovrà fare i conti con l’assenza del cuore dell’attacco: Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Il tecnico però ha già la soluzione che si chiama Luis Alberto. Lo spagnolo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, segnò la sua prima rete nel all’Olimpico e proprio contro i rossoneri. Era il 10 settembre del 2017 e la Lazio calò il poker contro il Milan di Montella. Era il primo anno del Mago che ancora faticava a trovare spazio, c’erano Felipe Anderson e Keita, ma che iniziò a far capire di che pasta era fatto proprio in quel match. Infine c’è anche un’altra curiosità: lo spagnolo arrivò con la partenza di Candreva che è l’ultimo laziale ad aver realizzato il maggio numero di assist a fine stagione (10 nel 20014/15), ovviamente prima di Luis.

