Lazio, lungo confronto tra Baroni e la squadra: le richieste del tecnico

RASSEGNA STAMPA - La sconfitta di Udine è stato un passo falso, il primo in stagione, per la Lazio. I buoni propositi dopo l’Inizio incoraggiante col Venezia non sono andati del tutto perduti, ma per ripartire bene e arrivare alla sosta nel miglior modo possibile, anche dal punto di vista dell’umore, è stato necessario un lungo confronto tra squadra e allenatore. Il tecnico, riporta Il Corriere dello Sport, fa del dialogo uno dei suoi punti di forza: parlare, ma senza urlare. La chiarezza è stata fondamentale nella riunione di ieri a Formello in aula video, tanto da far slittare anche di un po’ l’inizio della seduta.

Dalla lunghissima chiacchierata il gruppo è uscito con dei punti fermi, primo fra tutti l’approccio che deve essere dirompente. Inoltre, niente più incantamenti davanti alle bandierine dei guardalinee. Si gioca finché l’arbitro non fischia. Ultimo, ma non per importanza: niente rischi costruendo dal basso. “Lavoro, lavoro, lavoro” è il mantra ripetuto da Baroni, speranzoso di riuscire a aggiustare i cocci entro sabato quando all’Olimpico arriverà il Milan.

