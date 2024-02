Lazio, mai così in difficoltà e sotto assedio: il dato preoccupante in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Un attacco in difficoltà e una difesa sotto assedio. Questa, in breve, è stata la Lazio di recente. Contro Bologna, Torino e Fiorentina sono state tantissime le occasioni concesse e pochissime quelle create. Un dato allarmante a cui nemmeno Sarri ha saputo dare una spiegazione dopo i 90 minuti del Franchi, come riporta Il Corriere dello Sport.

In totale sono stati ben 57 i tiri subiti dai biancocelesti nelle ultime tre gare, di cui 14 nello specchio della porta. I risultati sono noti: una vittoria contro i granata (estremamente cinica e a tratti 'fortunata') e due sconfitte contro i rossoblù e i viola. Mentre la sfida contro Thiago Motta era stata piuttosto equilibrata, con 12 conclusioni per la Lazio (7 in porta) e 11 per il Bologna (3), a Torino, invece, sulla carta non c'è stata partita: 7 conclusioni (4 nello specchio) e due gol contro 24 tiri (4) della formazione di Juric.

A Firenze è andata ancora peggio, se possibile. La Fiorentina ha calciato 24 volte verso la porta di Provedel, trovando due volte la rete e anche quattro pali. I biancocelesti, invece, hanno messo a referto 5 tiri (record negativo per la squadra in questa Serie A) di cui uno solo in porta, ovvero il gol di Luis Alberto. La situazione è preoccupante, soprattutto guardando ai prossimi impegni. La squadra è in evidente difficoltà, urge cambiare marcia quanto prima.