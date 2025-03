Lazio mai sazia, ma per la Champions servono i gol delle punte

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Quinto in classifica ancora con vista Champions nonostante i pareggi con Venezia e Udinese e tra i primi otto in Coppa. Baroni si prepara a un finale di stagione che sembra un sogno. Da domani fino a giugno la sua missione sarà doppia: riconquistare l'Olimpico con qualche vittorie e ritrovare il gol con i suoi centravanti: Castellanos (11), Dia (9) e Noslin (5). Col Viktoria Plzen è tornato Castellanos dopo un mese: senza di lui al centro dell'attacco, spiega Il Messaggero, la media-gol della Lazio è calata ad uno a partita, troppo poco per sognare.

In questo periodo ci hanno pensato Romagnoli, Zaccagni, Isaksen e Pedro su rigore, quello pesantissimo contro il Milan. Il Taty non segna dal 9 febbraio scorso (5-1 contro il Monza). La spinta può arrivare da lui, Baroni lo considera insostituibile per caratteristiche. Fallito il tentativo di sfruttare Tchaouna come centravanti, con l'argentino torna Dia decisivo nel finale contro il Napoli.

Castellanos e Dia dovranno aiutare Baroni a sostenere il gioco offensivo che verrà riproposto anche a Bologna. "Noi abbiamo lavorato da questa estate per attaccare e per giocare con coraggio", ha ribadito l'allenatore, emozionato per l'ingresso ai quarti di Europa League e consapevole di essere protagonista di un doppio sogno che potrebbe ricondurre la Lazio in Champions addirittura percorrendo due strade parallele.

TORNA ALLA HOMEPAGE