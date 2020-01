Lazio, Mancini: "Scudetto possibile senza Europa. Immobile e Lazzari..."

Lazio - Sampdoria, la partita della vita di Roberto Mancini. Una partita che può significare tanto, soprattutto per i biancocelesti di mister Inzaghi, in ottica Scudetto e Champions League. All'inizio del girone di ritorno il campionato di Serie A è avvincente come non mai, a detta anche dell'attuale ct della nazionale italiana: "Duello aperto Juve e Inter, con l'incognita Lazio che non ha l'impegno europeo e se si trova lì verso la fine… La Juve è più forte, ha più scelta, ma l'Inter è molto vicina, si è rinforzata, può accadere di tutto" - le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport e riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei. E se per il campionato sembrerebbe essere per il momento una lotta a tre, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il centravanti della Nazionale, con i soli Immobile e Belotti a giocarsi un posto da titolare per il prossimo Europeo: "A marzo giocheranno un'amichevole a testa. I venti gol di Immobile non cambiano le gerarchie. L'importante è che continuino a segnare e arrivino bene a giugno. Avremo due centravanti titolari, con caratteristiche diverse".

ITALIA, INCOGNITA TERZINI - "Emerson adesso non gioca, De Sciglio neanche, Florenzi nella Roma ha avuto momenti difficili, Biraghi è altalenante, Di Lorenzo fa un po' il centrale e un po' l'esterno, Spinazzola ha qualità ma è poco utilizzato, Lazzari non è terzino e non è un'ala… Il momento è un po' così, ma dovrò scegliere tra questi: da qui a giugno spero almeno che giochino".

