Lazio, Mandas ribalta le gerarchie: ora serve confermare la titolarità

RASSEGNA STAMPA - Ormai sembra ufficiale: la Lazio ha un nuovo portiere titolare tra i pali. Mandas ha ribaltato le gerarchie, ora è Provedel ad essere il suo vice. Una titolarità meritata sul campo a suon di prestazioni convincenti, clean sheets e salvataggi decisivi che garantiscono punti. Anche nell'ultima gara, contro il Genoa, i suoi guanti sono stati determinanti per continuare nella corsa Champions; ora anche con il Parma sarà tra i pali.

Alla Lazio serve concretezza, pragmatismo. Mandas è la scelta più logica in tal senso, ma è in fase offensiva che bisogna mantenere quel cinismo delle ultime gare. Anche in fase difensiva gli uomini di Baroni sembrano una squadra ritrovata: come riporta il Corriere dello Sport, i dati da dopo la sosta segnalano dei netti miglioramenti in entrambe le fasi e per quanto riguarda quelli difensivi, Mandas è risultato fondamentale grazie alla sua reattività sulle conclusioni ravvicinate e la sua sicurezza nelle uscite alte.

Ora serve certificare la titolarità. Il greco ha già superato le presenze dello scorso anno (12). La differenza con l'anno scorso si evidenzia nel motivo delle presenze: l'anno scorso Mandas ha giocato a causa degli infortuni di Provedel, mettendosi così in vetrina; quest'anno invece l'ha fatto con merito, sfruttando un periodo no del portiere ex Spezia.

