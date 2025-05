Lazio, Mandas: "Sicuramente devo migliorare in questo. Il mio lavoro..."

RASSEGNA STAMPA - L’altezza conta per un portiere, ma “sono le braccia a fare la differenza”. Lo ha spiegato Mandas nell’intervista concessa a Il Tempo: “Sono alto tra 1.87 e 1.88 cm, però la cosa importante sono le braccia. Quando le allungo raggiungo l'estensione di chi è parecchio più alto di me”. Ci sono le prove, test superato prendendo a confronto un compagno di squadra alto 1.94.

“Il mio lavoro - ha spiegato il greco - è cercare di sopperire a un limite fisico con la velocità e essere più scattante. Riguardo le uscite, devo sempre prendere bene le misure”. Non è solo questo l’aspetto su cui l’estremo difensore della Lazio si sofferma con costanza in allenamento, c’è anche qualche altra cosa da migliorare e una tra tutte è “sicuramente nel giocare con i piedi”. Una cosa che prima di approdare nella Capitale, ha raccontato, non gli era mai stata chiesta mentre da quando è in biancoceleste ha capito essere fondamentale.

