Lazio, Mandas supera Sepe: può essere lui il portiere di Coppa Italia

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Cambiano le gerarchie della porta della Lazio. Da Formello arrivano notizie importanti: Christos Mandas ha già conquistato tutti. Dovrebbe essere lui il secondo di Provedel, con Sepe che scalerebbe quindi a fare il terzo. E per la partita di Coppa Italia del 5 dicembre, non è più scontato l'impiego dell'ex Salernitana. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Classe 2001 (22 anni già compiuti) e miglior portiere dell'ultima Souper Ligka Ellada: Mandas è arrivato a Roma un po' a sorpresa, ma si è messo subito a disposizione della squadra. La Lazio in estate l'ha spuntata tra le altre pretendenti (tra cui la Fiorentina), e ha deciso di portarlo subito nella Capitale per osservarlo da vicino, invece di lasciarlo un altro anno in patria. È arrivato a titolo definitivo, un altro fattore che lo premia rispetto al prestito di Sepe, visto l'investimento, in ottica Coppa Italia.

Carattere forte, reattivo e ottime capacità nel gioco palla a terra. Sono alcune delle qualità di Mandas, che con tanto lavoro a Formello ha conquistato lo staff tecnico e mister Sarri. Il 5 dicembre arriva il Genoa: è la data cerchiata sul calendario per decidere chi andrà tra i pali. Provedel potrebbe riposare, il ballottaggio è apertissimo e il greco sembra in vantaggio. Non è comunque da escludere un prestito a gennaio per lui.