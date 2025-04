Lazio, Manfredonia: "Baroni è da tenere stretto. Derby? Può succedere di tutto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È tempo di derby, parla Lionello Manfredonia. L'ex giocatore di Lazio e Roma ai taccuini de La Gazzetta dello Sport si è espresso sulla stracittadina dell'Olimpico: "Nel derby può succedere di tutto. Spesso lo risolve un giocatore che nessuno si aspetta". Secondo lui tra i giallorossi può essere decisivo Paredes; mentre tra i biancocelesti Isaksen. Ma per Baroni sarà importantissimo il ritorno di Castellanos, visto che per Ranieri ci sarà un pericolo in più.

Per Manfredonia, comunque, non c'è da preoccuparsi per la sconfitta della Lazio a Bodo: "Lì giochi in condizioni ambientali pessime. Ci faticheranno in tante. Penso che la Lazio possa ancora qualificarsi". Tanti però hanno criticato troppo aspramente Baroni: "È un grande allenatore. Un calo nella seconda parte di stagione ci sta, ma ha fatto molto bene. Bisogna tenerselo stretto", ha concluso.