Lazio, Marcos Antonio assente (per ora) ad Auronzo: il motivo

RASSEGNA STAMPA - Forse era l'uomo più atteso ad Auronzo di Cadore, ma per ora ancora non si è visto. Marcos Antonio non si è imbarcato ieri con i compagni alla volta del Veneto per iniziare il ritiro agli ordini di Sarri. I tifosi sono rimasti sorpresi e hanno temuto il peggio, ma il contratto del brasiliano è stato depositato. Il centrocampista ha già svolto le visite mediche ed è pronto a mettersi a disposizione del mister. Allora cosa è successo? Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, a bloccare il calciatore è stato un problema burocratico. Qualche scartoffia legata al suo visto di lavoro in Italia che dovrebbe risolversi per il meglio. Il calciatore è atteso sotto le Tre Cime di Lavaredo nelle prossime ore o al massimo domani se le tempistiche in ambasciata dovessero allungarsi. Sarri ha fretta di iniziare a lavorare con quello che sarà il nuovo regista della sua Lazio.