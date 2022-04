Lazio, Marusic e il rinnovo biennale che preoccupa i tifosi: i dettagli

Il montenegrino ha prolungato il suo contratto con i biancocelesti fino al 2024, ma i tifosi sui social sono preoccupati...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La notizia era nell'aria, ma solo dopo la pubblicazione della semestrale del club è arrivata l'ufficialità: Adam Marusic ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Il terzino montenegrino era uno dei tanti calciatori ad avere l'accordo in scadenza con i biancocelesti (Strakosha, Luiz Felipe, Patric, Radu, Reina e Lucas Leiva gli altri), ma il più vicino a prolungarlo. La notizia che ha destato preoccupazione, però, è che il nuovo accordo siglato ha la durata di soli due anni. La scadenza si sposta al 2024 e questo è positivo perché la Lazio non rischia in estate di perderlo a zero, ma apre a una serie di domande che sono comparse numerosissime sui social. Come sottolineano le edizioni odierne de La Repubblica e di Leggo, i sostenitori biancocelesti temono che possa esserci un addio già in estate. Un rinnovo biennale, infatti, mette la Lazio in una situazione di vantaggio nella sessione estiva di questo calciomercato, ma poi rischia di mettere nuovamente la società spalle al muro. Se tra giugno e agosto Marusic non dovesse partire, il club sarebbe chiamato o a discutere un nuovo rinnovo o a cedere il calciatore per una cifra più bassa rispetto al suo reale valore visti i soli 12 mesi residui di contratto (nel caso in cui il laterale dovesse partire nell'estate del 2023). La stessa situazione, per esempio, vissuta dal Verona con Zaccagni ceduto proprio alla Lazio per sette milioni a un anno dalla scadenza, ma il cui valore è ben più alto. Presto per fasciarsi la testa e, guardando il bicchiere mezzo pieno, per il momento è stata scongiurata l'ipotesi di perdere un regolarista come Marusic a parametro zero. Ipotesi che invece aumenta giorno dopo giorno per Strakosha e Luiz Felipe e che è molto negativa per le casse del club capitolino.