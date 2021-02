Lazio, Marusic on fire: Inzaghi lo conferma in difesa?

RASSEGNA STAMPA - Sicuramente è uno dei calciatori più in forma della Lazio, ma quello che sorprende è che anche uno dei più duttili. Adam Marusic sta disputando una grande stagione e Inzaghi non sembra mai volerne fare a meno. Con il Bayern Monaco, poi, il montenegrino ha giocato anche un'ora arretrato sulla linea difensiva come braccetto sinistro (prima) e destro (poi). Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'esperimento potrebbe essere ripetuto anche domani contro il Bologna. Ieri il numero 77 si è riposato, ma oggi sarà presente alle prove tattiche in cui Inzaghi scioglierà l'arcano. Acerbi è l'unico certo della maglia, tutti gli altri si giocano gli altri due posti. Patric, Hoedt e Musacchio senza dimenticare i possibili arretramenti di Parolo e Marusic. Spetterà al mister decidere e scegliere i tre che saranno schierati davanti a Reina. L'eventuale arretramento di Marusic aprirebbe la strada sulla sinistra a uno tra Lulic e Fares.