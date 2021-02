Lazio, Marusic tra gol, assist e continuità: il dentista svela il suo segreto

RASSEGNA STAMPA - I problemi fisici di Lulic e Marusic hanno costretto Inzaghi a spostare Adam Marusic sulla sinistra. Il montenegrino ha risposto presente ed è diventato, partita dopo partita, sempre più protagonista. Rispetto al passato, stupisce la continuità del numero 77: dal 4 novembre non ha più saltato una partita. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, questo è frutto di un lavoro importante di staff tecnico e medico che non sottovaluta nessun aspetto. Determinante, per i suoi progressi, è stato l'aiuto del dentista. «Molti dei suoi problemi muscolari del passato erano derivanti dalla dentatura», spiega Daniele Puzzilli, lo specialista con uno studio all'Eur che cura diversi calciatori di Lazio e Roma, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Evidenti i benefici per Spinazzola e appunto Marusic: « L'approccio è stato lo stesso. Anche Adam è seguito da un punto di vista globale e questi sono i risultati».