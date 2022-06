Lazio - Mertens, Giordano: "Ecco dove sarei curioso di vederlo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Dries Mertens e il Napoli sono prossimi all'addio. Le parti sono troppo distanti e non c'è l'unità d'intenti nel proseguire insieme. Mertens vorrebbe un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione mentre De Laurentiis sarebbe disposto ad offrire al belga un ingaggio da 1,5 per un anno di contratto. Si viaggia verso la separazione con il giocatore che è stato accostato sia alla Roma che alla Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ad intervenire in merito è stato l'ex biancoceleste Bruno Giordano: «Dove vedrei Mertens? A casa sua, che è Napoli. Nel senso che Dries lì darebbe sempre il meglio. Alla Roma dietro Abraham e con un grande motivatore come Mourinho farebbe bene. Attenzione però, parlo di aspetti tecnico-tattici: anche con Sarri alla Lazio dietro Immobile sarei curioso di vederlo. Se fossi un dirigente lo prenderei un attaccante come lui, perché Dries ha una tecnica eccezionale e a 35 anni mi sembra integro fisicamente e soprattutto mentalmente è sempre sul pezzo. Anche quando non è titolare spesso fa cose importanti per la sua squadra. Per questo a Napoli è adorato dalla gente e lui vive molto bene».