Lazio, Milinkovic è il tormento di Sarri: il dubbio è amletico

RASSEGNA STAMPA - Prosegue il tour de force della Lazio, la gara d’Europa è alle spalle e ora tutto è proiettato sul campionato. Oggi alle 18 la Salernitana farà visita ai biancocelesti, che all’Olimpico si giocheranno altri punti preziosi per la scalata verso la Champions. L’umore è alto in casa delle aquile se non fosse che, oltre a giocare senza Ciro Immobile, rischiano anche di perdere Sergej Milinkovic Savic. L’ammonizione rimediata nell’ultima sfida con l’Atalanta gli ha fatto conquistare lo status di diffidato e, considerando che al prossimo turno ci sarà il derby, la decisione che dovrà prendere Sarri sarà senza dubbio molto delicata e rischiosa. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico non si è espresso ancora su quella che sarà la sfida e come sempre le sue decisioni verranno rese note poco prima del calcio d’inizio. Il centrocampo è il rebus a cui il toscano dovrà trovare una soluzione, inciderà l’assenza del serbo qualora non dovesse essere schierato oltre al fatto che la squadra perderà anche il capitano in seconda. Allo stesso tempo, terrà tutti in forte apprensione per 90’ nel caso in cui il mister dovesse scegliere di farlo giocare. A quel punto, tutti, compresi i tifosi, si appellano al buon senso del Sergente: poche proteste, causa principale della maggior parte dei cartellini gialli, e tanta tolleranza. L’attesa per il match cresce sempre di più e il serbo, la squadra e il popolo laziale dovranno convivere con questo forte dubbio fino alle 18: Milinkovic si o Milinkovic no?

