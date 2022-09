Lazio, Milinkovic saluta la Serbia e torna a Roma: Sarri lo riavrà in anticipo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Torna anche Milinkovic, sano e salvo rispetto a Immobile. Salterà la partita con la Norvegia di domani sera. Si tratta di una buona notizia per Sarri, che riavrà Sergej alla ripresa, fissata tra 24 ore a Formello. È stato squalificato dopo aver beccato un giallo sabato contro la Svezia: nella Nations League bastano due ammonizioni per far scattare lo stop. E lui era già sotto diffida. Riaverlo a Roma fresco e carico è una sorta di manna dal cielo considerando le condizioni di Immobile, in dubbio contro lo Spezia. Sarri aveva perso Lazzari, ha perso Casale. Si consola con Pedro, per un mese e mezzo tormentato da problemi alle caviglie, in settimana si è allenato a pieno regime.

Milinkovic ha salutato la Serbia, la ritroverà a novembre per il Mondiale. Adesso è atteso dalle 12 partite da vivere con la Lazio prima della pausa. Sarri si affiderà sempre di più a lui, riporta la rassegna stampa di Radiosei, per proseguire la corsa Champions. Si rigiocherà a ritmi serrati, non sarà facile concedergli riposo. Ecco perché è un bene che si sia risparmiato un'altra gara contro la Serbia. Tutti non vedono l'ora di ammirare in campo il Sergej-show. Tagli, no look, veli e controveli. Leonardo Sernicola della Cremonese l'aveva detto senza farsi alcun problema: "È il giocatore più forte che abbia mai incontrato". La Lazio ci ha fatto una clip, il report di Milinkovic ha rivelato una punta - super giustificata - di compiacimento.

