Lazio, Milinkovic-Savic, ancora non si parla di rinnovo: tifosi e società sono in attesa

TUTTOmercatoWEB.com

Se c'è una cosa che spaventa i tifosi della Lazio è l'idea di perdere Milinkovic-Savic. Il sergente merita i più grandi palcoscenici del calcio europeo, ma per la squadra e per il popolo biancoceleste è davvero troppo importante. Come riportato dalla rassegna di Radiosei, il contratto in scadenza nel 2024 non permette alla società di fare programmi per ora. Il "prezzo" minimo è di 80 milioni e Lotito non vuole fare sconti a nessuno. Il Sergente, seppur consapevole del proprio enorme valore non ha mai mostrato un briciolo di presunzione ma anzi, ancor più che il suo talento i tifosi della Lazio amano il rispetto e l'affetto che il calciatore ha sempre mostrato verso l'ambiente. In questo momento però, a circa un mese dalla chiusura del mercato, non sembra ancora essere stata aperta una via per un possibile rinnovo. Ora "Sergio" pensa al Mondiale e quello potrebbe essere una vetrina non indifferente.