Lazio - Napoli, non solo Immobile. Da Pedro a Zaccagni: ecco gli attaccanti di scorta

La Lazio stasera alle 20:45 affronterà il Napoli. Ci sarà Ciro Immobile ma chi sono gli altri biancocelesti che hanno già segnato al Napoli? Vi è sicuramente Pedro che, per quanto acciaccato, sarà della partita. L'esterno spagnolo segnò l'anno scorso contro i partenopei, riacciuffando il pareggio al minuto 88' ma nulla valse perché al 94' riporto avanti gli azzurri un gol di Fabian Ruiz fissando il risultato sul 1-2 finale.

Un altro aquilotto che ha segnato al Napoli è Mattia Zaccagni, per lui pure un assist ma con la maglia del Verona: era il 24 gennaio 2021. Felipe Anderson è a secco contro il Napoli, pur avendo disputato undici gare contro i campani. In tutto ci ha giocato 11 volte contro ottenendo solo due vittorie. Mentre Luis Alberto ha segnato una rete contro i partenopei nel dicembre 2020. Ma insieme alla Roma è la squadra che ha affrontato di più senza fornire un assist (10). Milinkovic: ha giocato 13 partite contro gli azzurri e ha firmato una rete (il 22 aprile 2021, la gara si chiuse 5-2 per il Napoli). In termini di assist il sergente è recordman nell'anno solare in Serie A con 8 passaggi vincenti. Tra la scorsa stagione e le prime quattro del campionato in corso è a quota 14: solo Berardi del Sassuolo è riuscito ad eguagliarlo. Nella stagione 2022-2023, lo score del serbo è 3 assist, solo Neymar ha fatto meglio con 6 assist.

In casa Napoli lo spauracchio è il Cholito Simeone che ha segnato 8 reti in 12 presenze contro la Lazio, tra cui il suo poker: risale al 24 ottobre 2021 quando indossava la maglia dell'Hellas. Attenzione a Raspadori, ha segnato due reti ai biancocelesti, solo contro il Genoa ha fatto meglio con tre. L'ex Sassuolo, ha realizzato la sua prima rete in Serie A contro la Lazio (11 luglio 2020). Dopo otto gare a secco, Matteo Politano ha realizzato due gol nelle ultime quattro sfide contro la Lazio(entrambe al Maradona).

