Lazio, nasce l'intesa fra maghi: Luis Alberto chiama David Silva

Tra maghi si sa, ci si capisce al volo. Per essere sicuri che però 'Merlino' David Silva recepisca il giusto messaggio, 'Magic Luis' Alberto gli ha voluto fare un colpo di telefono. "Non pensarci più, vieni alla Lazio". Queste sarebbero le parole che il fantasista laziale avrebbe detto all'ormai ex City per provare a convincerlo di sposare la causa laziale, come si evince dalla rassegna stampa di Radiosei. I due sono amici ed hanno condiviso lo spogliatoio in nazionale. Il numero 10 vorrebbe farlo anche in questa occasione per divertirsi in campo e cercare di raggiungere traguardi importanti.

LA TRATTATIVA - Al momento si attende la risposta dello spagnolo, dato che Tare ha sferrato i suoi colpi: €4mln per tre anni più una casa in centro. Lo spagnolo può venire a Roma e insegnare calcio, proprio come fece Miroslav Klose. La concorrenza è ardua, staremo a vedere cosa sceglierà il giocatore. Sicuramente la chiamata del connazionale avrà avuto un impatto positivo.