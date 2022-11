Lazio, nei primi 30' sai essere fatale: l'impatto è da urlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sta per concludersi la prima parte della stagione e, puntuali, arrivano così le prime considerazioni e bilanci sull’andamento. Il percorso della Lazio è stato nettamente migliore rispetto a quello dello scorso anno, i passi in avanti e la crescita di giocatori sono notevoli e i numeri non fanno che rafforzare la tesi. Il tempo si è rivelato essere grande alleato di Sarri, gli ha permesso di dare un’identità alla squadra che ora sta raccogliendo i frutti del lavoro fatto. A suon di gol, le aquile hanno conquistato punti preziosi che ora gli consentono di posizionarsi tra le prime quattro in classifica. A proposito di reti, c’è un dato che la rende migliore rispetto a tutte le rivali: dieci centri nei primi 30’ in quattordici turni. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti nella prima mezz’ora di gioco sanno essere fatali. L’unica eccezione resta la sfida col Napoli, quando Kim e Kvaratskhelia hanno risposto a Zaccagni. Per il resto, dalla Cremonese all’Atalanta, passando per Spezia, Fiorentina e Roma, non c’è storia. L’unica che può vantare un rendimento simile è l’Inter, ma non più di tanto. Anche i nerazzurri sanno essere incisivi nei primi minuti della partenza, ma non sono mai riusciti a tenere contemporaneamente la porta inviolata.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE