Lazio, nodo capitano ancora da sciogliere: il pensiero di Lotito

RASSEGNA STAMPA - Dopo la partenza di Immobile, resta ancora aperto il nodo capitano in casa Lazio. Nel corso del ritiro di Auronzo sia Marusic che Provedel hanno indicato in Cataldi l'erede naturale. Anche Baroni inizialmente ha scelto il regista, ma anche la candidatura di Zaccagni è da monitoare. Lotito ha commentato sulle pagine de Il Messaggero dicendo che deciderà Baroni scegliendo chi incarna i valori biancocelesti. Il patron ha poi aggiunto: «Io non ho parlato col tecnico né ho fatto alcun discorso al gruppo. Voglio restare fuori dalle dinamiche dello spogliatoio. Abbiamo iniziato un progetto e un ciclo nuovo, preso tutta gente che non pensa al singolo ma al bene collettivo».