Lazio, nuova frenata per Dele-Bashiru: il nigeriano cerca spazio

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Le ultime settimane sono state tutt'altro che semplici per Dele-Bashiru. Dopo un inizio campionato complesso il nigeriano sembrava essere definitivamente sbocciato con la doppia titolarità contro il Napoli e il bel gol messo a segno contro l'Ajax in Europa League. poi di nuovo un sali scendi: in panchina contro l'Inter con qualche minuto giocato nel finale e in panchina anche contro il Lecce.

Certo, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, l'infortunio di Vecino e il mercato al momento bloccato possono consegnargli una chance importante per dare nuove risposte a mister Baroni per cui, diciamolo, non è facile rinunciare a Rovella e Guendouzi. Dele deve crescere e solo lavorando può costruirsi nuove chance.