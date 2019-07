Lazio, oggi tutti a Formello: il programma delle prossime amichevoli

Oggi tutti a Formello: la Lazio torna a lavoro, agli ordini di mister Inzaghi. Dopo la prima parte di ritiro, conclusa sabato scorso con l'amichevole con il Mantova, i biancocelesti riprendono la preparazione al campionato. Dopo tre giorni tra riposo e vacanze, per la squadra è tempo di ricominciare a sudare nel centro sportivo romano. Poi ripartire: in programma ci sono tanti altri impegni che terranno la Lazio lontana da Roma. Venerdì, in Inghilterra, ci sarà l'amichevole con il Bournemouth, in programma alle 20.45 (ore italiane, 19.45 ore locali) allo stadio Dean Court. Prima amichevole estera. Poi, la Lazio si sposta in Germania: il giorno seguente, alle 16 il test con il Paderborn, alla Bentaler-Arena. Infine, ultima tappa a Marienfeld: qui, la squadra d'Inzaghi porterà a termine la seconda e ultima parte di ritiro. Prima dell'ultima amichevole, il 10 agosto in Spagna contro il Celta Vigo. Una tabella di marcia fitta, orientata ad arrivare pronti e determinati al primo incontro del campionato contro la Sampdoria.

