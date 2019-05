Lazio, Paolo Genovese chiede la Champions per il prossimo anno

Paolo Genovese aveva immaginato un finale diverso per la stagione della Lazio. Il regista di fede biancoceleste rientra nella categoria di chi crede che, ancora prima di iniziare a scrivere una storia, sia necessario conoscere con esattezza l'epilogo. Potete solo immaginare, quindi, il suo rammarico nel realizzare che al termine della pellicola 2018-2019 la squadra di Inzaghi non sia finita in Champions. Perché era quello il finale che - stando a quanto riportato dalla rassegna di Radiosei - aveva immaginato. La Coppa Italia la ritiene un bel successo e insieme a tutti gli altri tifosi biancocelesti ha festeggiato quando Lulic l'ha alzata al cielo. Ma l'epilogo di questa stagione, secondo il regista, avrebbe dovuto vedere la Lazio arrivare tra le prime quattro della classifica. "Per costruire una squadra importante l'Europa riveste un ruolo imprescindibile. E mi riferisco a quella che conta, la Champions League", ha puntualizzato. Il quindicesimo trofeo conquistato dalla Lazio è stato un bel colpo di scena, ma Genovese desiderava che questa storia avesse un "the end" diverso. E con fatica accetta la realtà.

