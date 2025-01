Lazio, parla Lotito: "Flaminio? Stiamo preparando i documenti per..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il presidente della Lazio Claudio Lotito continua a lavorare per lo Stadio Flaminio. Negli ultimi tempi è stato presentato il progetto in Campidoglio, ora c'è attesa per i prossimi passi in avanti. Ai taccuini de Il Messaggero il patron biancoceleste è tornato a parlare proprio della situazione relativa alla struttura. Ecco cosa ha detto: "Flaminio? L'accordo con Legends è legato a un business plan più ampio, allo sponsor. Stiamo preparando gli ultimi documenti per il deposito".