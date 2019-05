Lazio, parla Palombi: "Mi sento più maturo. Futuro? Si decide a breve"

LAZIO - Una stagione vissuta da protagonista con la maglia del Lecce, 9 gol stagionali e una storica promozione conquistata. Simone Palombi continua a crescere, a lanciare segnali alla Lazio, club che detiene il suo cartellino. L'attaccante è in attesa di conoscere il suo futuro, ma si dice comunque positivo: "Adesso voglio avere continuità, Lazio e Lecce troveranno la miglior soluzione per me. Oggi tornerei più maturo, sono più sicuro e più coinvolto nel campo", le sue parole riportate dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei.

MILAN, GATTUSO: "LASCIO IL CLUB, SCELTA SOFFERTA"

CALCIOMERCATO LAZIO, BIRASCHI PIACE ANCORA

TORNA ALL'HOMEPAGE