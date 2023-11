Lazio, Patric il nuovo regista difensivo: ecco i suoi numeri

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si sta allenando in questa pausa per recuperare al meglio le energie e ripartire con forza alla ripresa del campionato. Tra le fila dei biancocelesti in queste settimane c'è un giocatore che sta offrendo ottime prestazioni in termini di leadership e attenzione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore è uno dei leader indiscussi del reparto difensivo biancocelesta, come si evince dai seguenti numeri: 96% di passaggi riusciti nella sua metà campo (375 su 392). Sarri l'ha voluto trattenere alla Lazio e le sue prestazioni gli stanno dando ragione. Lo spagnolo indossa la maglia della Lazio dal 2015, ma è dal 2021, anno in cui è arrivato il tecnico toscano, che ha ottenuto per la prima vera volta un ruolo centrale nei piani societari.

CRESCITA - Patric non sbaglia mai un appoggio, grazie al suo controllo orientato che tanto apprezzava Simone Inzaghi e la sua grande facilità a giocare in orizzontale, alla quale a volte alterna verticalizzazioni che consentono di trovare interessanti imbucate per i compagni. Secondo il quotidiano sportivo, solo Romagnoli (930), Luis Alberto (801) e Adam Marusic (567) hanno completato più passaggi di lui (556) tra le fila dei biancocelesti, contando tutte le competizioni. I tre compagni che lo precedono in questi termini vantano, però, anche 382' minuti in più (oltre 4 partite).

NUMERI - L'ex Barça ha garantito alla Lazio e a Sarri anche quella solidità difensiva tanto cercata a inizio di stagione. Basti pensare che nelle ultime 5 partite giocate sono arrivati 4 clean sheet, conquistando l'ultimo contro la Roma, nonostante un cliente scomodo come Lukaku. Patric è diventato da tempo una certezza dello scacchiere di Sarri che, per questa ragione, due estati fa si è imposto per ottenere il suo rinnovo del contratto, oggi in scadenza nel 2027.

