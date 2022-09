Lazio, Pedro letale dalla panchina: quattro gol di fila da subentrato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il 3-0 tondo della Lazio contro la Cremonese dava tranquillità ai biancocelesti ma lasciava ancora qualche speranza di riaprire la partita ai padroni di casa, il sigillo al match lo ha posto Pedro e, come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, lo ha fatto ancora una volta entrando dalla panchina. Sì perché lo spagnolo sa essere letale in particolar modo quando viene inserito a gara in corso: aveva già chiuso la gara contro l'Inter, quella di ieri a Cremona è stata la quarta rete di fila segnata da subentrato se si considera anche la scorsa stagione. Come se servissero ulteriori conferme di quanto Pedro possa essere un fattore importantissimo per la Lazio.