Lazio, Pellegrini aspetta il suo momento: ultima chance per il reintegro

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini resta in bilico tra l'esclusione e il reintegro. A febbraio la sorpresa: dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista nelle rotazioni della Lazio, è stato fatto fuori sia dalla lista Serie A che da quella Uefa. Il motivo non è mai stato chiarito, resta il fatto che il terzino non è più stato a disposizione di Baroni per scelta tecnica (se non in Coppa Italia).

Ora, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe avere un'ultima occasione per il rientro. Nuno Tavares, infatti, fatica a reggere tanti impegni ravvicinati, e lo stop di Hysaj non ha aiutato. Per questo restano solo Marusic e Lazzari, che devono dividersi le due fasce, oltre a Basic reinserito nell'elenco per il campionato inutilmente (mai preso in considerazione).

Pellegrini quindi incrocia le dita per tornare a essere un elemento importante nella parte finale di stagione della Lazio. In lista Uefa sicuramente non può rientrare; in quella della Serie A, però, sì: c'è tempo fino a fine mese per prendere una decisione, dopo di che si chiuderà la possibilità e si andrà avanti fino a giugno.