Lazio, per Felipe Anderson il Milan è tabù: tutti i numeri

© foto di DANIELE MASCOLO

Necessario invertire la tendenza. I numeri di Felipe Anderson contro il Milan parlano chiaro: zero gol e zero assist nelle dieci gare in cui il brasiliano è sceso in campo, e soprattutto nessuna vittoria ma solo tre pareggi e ben sette sconfitte. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Felipe fu schierato titolare per la prima volta nel 2014 quando la Lazio perse per 3-1 con le reti di Honda, Muntari e Menez; l'ultima apparizione è invece quella del 9 febbraio nella sonora sconfitta per 4-0 in Coppa Italia.

Nelle occasioni in cui la Lazio è riuscita a piegare il Milan Anderson non c'era: nel 2015 era out per un problema al ginocchio così come tre giorni nel successo in Coppa Italia con il rigore di Biglia. Il brasiliano era assente anche nel 2017, per una lesione muscolare, quando i biancocelesti stravinsero con una tripletta di Immobile e la rete di Luis Alberto.

Domenica avrà la possibilità di sfatare questo tabù personale: la Lazio deve vincere se vuole continuare a sognare un posto in Europa e per farlo servono anche i guizzi del brasiliano.