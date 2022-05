Lazio, per Pulici e Pino Wilson nasce “Due Uomini... una grande Storia”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Una bella iniziativa in cui non mancherà l'emozione. Venerdì 27 maggio, allo stadio di Andrea Pesciarelli presso il Due Ponti Sporting Club in via dei Due Ponti a Roma, si svolgerà “Due Uomini... una grande Storia”. Un torneo amatoriale di calciotto per ricordare due grandi personaggi del mondo Lazio: Felice Pulici da un lato e il capitano Pino Wilson dall'altro.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei le squadre partecipanti saranno cinque: Ledesma Academy, Due Ponti Sporting Club, ASD Tirreno Sansa, Giolly Pancarré e F&P Amici di Felice e Pino. L'arbitro della gara sarà L’arbitro sarà l’attore Enio Dovrandi. In questo pomeriggio speciale saranno presenti anche le famiglie di Wilson e Pulici e sarà l'occasione giusta anche per unire a questa iniziativa il “2° Memorial Pulici” e “Capitani si nasce”.