Lazio, Pereira vuole ribaltare le gerarchie e spera in una chance...

La società lo ha acquistato in estate per farlo essere un vero e proprio valore aggiunto per la squadra, fino ad ora però Andreas Pereira non ha trovato lo spazio che sperava o che per quanto visto forse meritava, Come riporta la rassegna stampa di Radiose il belga naturalizzato brasiliano ha giocato in totale 306 minuti totali: 207' in Serie A e 99' in Champions League, più o meno 25 minuti a partita per fare una media. Solo due volte mister Inzaghi lo ha schierato titolare: contro il Torino e contro lo Spezia a Cesena. Eppure nei pochi sprazzi in cui si è visto in campo ha dimostrato di poter fare la differenza soprattutto negli ultimi minuti del match contro il Benevento in cui ha dato una sterzata ed è stato di fatto il giocatore più pericoloso oppure nel finale della gara contro il Dortmund. Pereira spera di trovare una chance in uno dei big match che attendono la Lazio, il Napoli domenica o il Milan mercoledì, per dimostrare di essere il valore aggiunto nella rosa biancoceleste.

