Lazio, pressing e recuperi alti: la nuova versione del Sarrismo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nonostante una stagione con continui alti e bassi e con pochissima continuità, la mano di Maurizio Sarri sulla Lazio comincia a intravedersi. E' una squadra che adesso lavora molto più di reparto come piace al proprio allenatore. Siamo davanti, però, a una nuova versione del Sarrismo che non è quella vista a Napoli, né tanto meno a Londra e a Torino. La nuova Lazio di Sarri ha nella specialità della casa il recupero palla in zona offensiva grazie al pressing organizzato. Per i biancocelesti non ben nove i gol realizzati conquistando il pallone negli ultimi 40 metri di campo. Nessuna squadra in Serie A ha fatto meglio. Specialista sotto questo punto di vista sta diventando Milinkovic arrivato a quota 242 palloni rubati in tutto il campionato, è l'ottavo in classifica nella massima serie.