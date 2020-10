Lazio, previsti controlli per Radu e Marusic: la situazione

Nelle prossime ore Radu e Marusic verranno sottoposti agli esami strumentali: per il romeno, verrà quantificata la lesione ai flessori, e si temono 20 giorni di stop. Salterà le gare con Samp e Borussia Dortmund in Champions League. Il montenegrino invece, uscito per una distorsione alla caviglia, verrà prima valutato dallo staff medico in nazionale, per poi fare eventuale ritorno a Formello. In caso di forfait con i blucerchiati, sarebbe già pronto Fares.

NAZIONALI – Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ieri Inzaghi e il ds Tare hanno studiato la lista dei giocatori da consegnare. Domani pomeriggio è fissata la ripresa a Formello, e non ci saranno Immobile, Lazzari, Acerbi, Milinkovic, Correa, Marusic (in attesa di conferme), Vavro, Strakosha e Muriqi. Il kosovaro, il quale la Lazio ha provato a non far partire, ha risposto alla chiamata in nazionale, e le sue condizioni verranno valutate al suo rientro la prossima settimana. Muriqi, se tornerà in un buono stato, farà staffetta con Caicedo a Marassi contro la Samp, a causa proprio della squalifica di Immobile.

