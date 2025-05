Lazio, previsto un vertice con Baroni: c'è in ballo il futuro

RASSEGNA STAMPA - Domenica Baroni concluderà un campionato altalenante, ma nonostante tutto sorprendente. Servirà l'Europa, basterà un punto per la Conference, ma la Lazio vuole ancora sperare in un risultato ancora più importante. Sarebbe importante, per entrambi: la Lazio concluderebbe in modo amaro la stagione; Baroni metterebbe a rischio il suo futuro in biancoceleste.

Nonostante sia legato a Roma con un contratto fino al 2026, i contratti non trattengono gli allenatori contro la propria volontà o contro quella della società. Verranno fatte delle valutazioni da entrambi i protagonisti, è tempo di riflessioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo il Lecce, la prossima settimana, ci sarà un vertice tra società e tecnico per capire se c'è unità d'intenti e se c'è la volontà di proseguire insieme. In tal caso, è anche molto probabile che verrebbe proposto a Baroni un rinnovo contrattuale. Ci sono state delle crepe nei rapporti, ma nulla che on sia insanabile. Il progetto è di durata triennale, così ha annunciato Fabiani mesi fa, ma prima di giungere a conclusioni bisogna pensare alla gara contro il Lecce. Il futuro passa anche da lì.

Pubblicato il 24-05