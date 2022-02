Lazio Primavera, c’è aria di rivalsa al Fersini: Calori sfida la Salernitana

RASSEGNA STAMPA – Continuano a conquistare punti i ragazzi di Alessandro Calori che restano al momento in cima alla classifica. Desiderano la promozione più di ogni cosa e, dopo aver stravinto a Crotone, oggi nel mirino hanno messo la Salernitana. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le baby aquile alle 14:30 al Fersini affronteranno la Salernitana. Sarà una gara doppiamente importante per i biancocelesti, non solo per la classifica ma perché avranno la possibilità di riscattare il ko dell’andata. Vincere è importante, servono punti per restare in vetta e resistere alle insidie del Cesena a solo un punto di distanza.

