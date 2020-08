Lazio, primo contratto da professionista per Falbo: accordo fino al 2023

A partire dal post lockdown Luca Falbo è stato aggregato in pianta stabile in prima squadra. Complice l'infortunio di Lulic e le condizioni non sempre ottimali di Lukaku, Inzaghi lo aveva scelto come possibile alternativa sull'out di sinistra in caso di necessità. Il 20 luglio contro la Juventus, infatti, è arrivato anche l'esordio in Serie A, dopo quello in Europa League del 12 dicembre 2019 contro il Rennes. Ora, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex Primavera ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà ai colori biancocelesti fino al 2023. Da decidere il suo futuro prossimo, se verrà confermato o, più verosimilmente, girato in prestito. Lui attende e nel frattempo si gioca le sue chances ad Auronzo.

