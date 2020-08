Calciomercato Lazio, il regalo dello zio a Muriqi: "Complimenti per la nuova squadra" - FT

Se dal mercato arrivano segnali contrastanti relativi alla trattativa tra Lazio e Fenerbahce per Vedat Muriqi, dalla famiglia dell'attaccante kosovaro giunge un chiaro segnale della positiva conclusione dell'operazione. Come riportato dal giornalista Arlind Sadiku su Twitter, lo zio del classe '94 avrebbe regalato al nipote una torta con una scritta che non lascia spazio a dubbi: "Complimenti per la nuova squadra, la Lazio". Dopo le parole del dirigente del club turco, che smentiva l'imminente cessione del calciatore, il regalo dello zio lascia pensare, al contrario, che il trasferimento di Muriqi nella Capitale sia praticamente cosa fatta.

