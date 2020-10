Lazio, pronto il nuovo aereo personalizzato: primo volo con lo Zenit

Per volare in campionato e in Champions League serve anche un aereo che si rispetti. Dopo il Torino in campionato, la Lazio avrà un'altra trasferta europea ostica a San Pietroburgo dove affronterà lo Zenit. Come riporta l'edizione odiera de Il Messaggero, per l'occasione dovrebbe debuttare il nuovo aereo che, in questo momento, è in fase di personalizzazione all'estero. Sulla coda ci sarà l'aquila stilizzata, sulle fiancate lo stemma della Lazio e sui reattori la scritta 1900. Il velivolo sarà di colore blu, bianco e celeste, personalizzato anche l'interno con le hostess che indosseranno un foulard biancoceleste.

