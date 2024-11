Lazio, Provedel denuncia l'ex compagna: ecco cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel stavolta attacca. Non c'entra niente la rete con l'Atletico Madrid, ma la vicenda che vi riportiamo riguarda la sfera personale del portiere della Lazio. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, il numero 94 biancoceleste ha denunciato l'ex compagna Giuditta Capecchi colpevole di non fargli vedere con costanza il figlio di 3 anni. Alla base ci sarebbero le azioni della donna che impedirebbero a Ivan di vedere il bambino non rispettando gli accordi previsti. Provedel vorrebbe essere una costante nella vita del bimbo, ma la donna glielo impedirebbe. Il quotidiano spiega come la documentazione presentata dal legale dell'estremo difensore sarebbe corposa e dettagliata ma non sono emersi ulteriori dettagli specifici. La controparte non è ancora stata sentita dai pm e non risultano controdeduzioni o memorie difensive da parte della donna. Una questione molto delicata perché di mezzo c'è un bambino. Non è ancora chiaro se l'ex coppia avesse un accordo formale sulla gestione del tempo del minore o se la disputa riguardi l'interpretazione dei precedenti accordi. Provedel come riporta La Repubblica, sarebbe molto scosso dal non riuscire a stare con il figlio quanto tempo vorrebbe e dovrebbe. La vicenda ora si sposta sul piano giudiziario e toccherà alla procura valutare i fatti e gli effetti che inevitabilmente avrà sul bambino.